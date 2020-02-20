РИАМО - 20 фев. В Роскачестве составили рейтинг лучших ликерных вин из российского винограда в рамках проекта «Винный гид России», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Были отобраны 50 образцов сладких и ликерных вин различных типов», – говорится в материале.

Из отобранных образцов вин разных видов в рейтинг вошло всего 35 марок. Специалисты Роскачества рассказали, что ликерные вина – это одна из старейших категорий в мировом виноделии.

Эксперты отметили, что все вина имеют один и тот же способ производства. Чтобы придать вину крепость, в него добавляют очищенный алкоголь различного происхождения, а потом долгое время выдерживают в дубовых бочках.

Также в эту категории входят сладкие «десертные» вина, в которых содержится высокий процент сахара – это 21–30 миллиграмм на литр. В рейтинге представлены и вина, крепость которых составляет от 12,5%, к этой категории относятся большинство «Мускатов».

Специалисты выделили категорию, которая включает крепкие вина. Процент алкоголя в них может достигать 22%, среди них- «хересы», «мадеры», «портвейны» и «кагоры».