РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Спортивные залы сельских школ подмосковного Подольска не нуждаются в ремонте, сообщил депутат совета депутатов Юрий Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В городском округе Подольск состоялось рабочее совещание по вопросу ремонта сельских школ в рамках реализации партийного проекта ВПП «Единая Россия» – «Детский спорт». На встрече обсудили необходимость проведения ремонтных работ в спортивных залах школ, имеющих статус сельская. Это учреждения в поселках Дубровицы, Сынково, Быково, Федюково, МИС.

«По итогам совещания, при участии председателя комитета по образованию Надежды Фроловой, было принято решение, что в настоящее время нет необходимости проведения ремонта в сельских школах», – написал Стрелков.

Мероприятиями по развитию сферы физической культуры среди подрастающих жителей Подольска занимаются исполнители партийного проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Его приоритетной задачей является приобщение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также формирование здорового образа жизни.