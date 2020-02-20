РИАМО - 20 фев. Три современных эскалатора установят на станции «Смоленская» «синей» линии метро, которая будет закрыта с 22 февраля 2020 года до июня 2021 года, сообщил журналистам в четверг первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

«В ходе замены мы поставим три совершенно новых эскалатора. В техническом плане это самые современные эскалаторы на сегодняшний день, они имеют максимальную степень автоматизации», – сказал Дощатов.

Он добавил, что восстановительные работы также проведут в вестибюле станции. Специалисты заменят покрытие пола – оно будет полностью восстановлено. По старым рисункам будет восстановлена и система освещения.

По его словам, замена эскалаторов будет проводиться в несколько этапов. Будет произведен демонтаж старых эскалаторов и их фундаментов, которые зальют заново под новые эскалаторы. Также работы пройдут и в наклонном тоннеле, где, в том числе, разберут декоративные элементы свода и смонтируют новый, после чего установят новые эскалаторные механизмы.

В вестибюле пройдет реставрация потолков и свода центрального зала, лепнины и мраморной облицовки стен. Также будут отреставрированы решетки вентиляции. На стенах эскалаторного зала восстановят мозаику, произведут реконструкцию деревянных ниш телефонов-автоматов.

«Во время закрытия станции можно будет воспользоваться одноименной станцией Филевской линии. Мы предлагаем пассажирам планировать заранее свои поездки», – напомнил Дощатов.

Пассажирам также предлагается воспользоваться станциями «Кропоткинская», «Парк культуры» Сокольнической линии и станциями «Киевская» Арбатско-Покровской, Филевской и Кольцевой линии.