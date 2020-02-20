РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 фев. Эксперты Мособлдумы обсудили с предпринимателями Балашихи, представителями министерства инвестиций и инноваций, а также министерства экономики и финансов Подмосковья вопросы применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, сообщил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы Тарас Ефимов.

Встреча прошла 19 февраля при содействии Балашихинской торгово-промышленной палаты и комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы на территории фармацевтического научно-производственного предприятия «Ретиноиды» в микрорайоне Керамик. Ее участники обсудили механизмы работы закона «Об инвестиционном налоговом вычете» и «О льготном налогообложении в Московской области».

«У предпринимателей есть запрос на разъяснение «узких мест» в законе, порядок взаимодействия бизнеса и различных ведомств, для получения компенсации части затрат на создание и модернизацию предприятий. По итогам совещания выйдем с инициативой подготовки Мособлдумой, совместно с нашими коллегами из экономического и инвестиционного блока, памятки для предпринимателей о налоговых льготах, применяемых в регионе», – сказал Ефимов.

Он добавил, что в ходе обсуждения руководители предприятий внесли ряд предложений по расширению в областном законе перечня отраслей, которые могли бы получать поддержку.

Директор АО «Ретиноиды» Константин Ноздрин отметил, что они как инвесторы заинтересованы в получении поддержки от Московской области.

«Общий объем инвестиций предприятия составил более 900 миллионов рублей, в округе появилось порядка 150 новых рабочих мест. Производство будет запущено до конца 2020 года с пуско-наладочными работами. Планируем продолжить вкладывать средства в развитие и построить в Балашихе административно-складской комплекс для хранения готовой продукции», – подчеркнул Ноздрин.

Все инициативы будут обобщены и переданы в региональный парламент для дальнейшей проработки.