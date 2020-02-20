РИАМО - 20 фев. На реконструкцию культурно-досугового центра «Протон» на улице Ленина в городском округе Протвино провели аукцион, победителем стала компания «СК «Строймонтаж», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках реконструкции планируется замена и капитальный ремонт инженерных систем центра, обновление внутренних помещений, классов для занятий, холлов и зрительного зала», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Объект реконструируют с учетом доступности для маломобильных групп населения. По плану работы должны завершить в 2021 году.

Реконструкцию делают в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.