РИАМО – 20 фев. Эксперты аудиторской компании FinExpertiza отметили, что за последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились более чем в два раза, а цены выросли меньше - примерно в два раза, пишет в четверг газета «Известия».

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение внести в Конституцию поправку о ежегодной индексации зарплат на уровень инфляции. Специалисты проанализировали, каковы могут быть последствия реализации этой идеи для бизнеса.

«Специалисты сравнили, как менялись заработки россиян и цены за последние десять лет, опираясь на данные официальной статистики. С апреля 2009 года по апрель 2019 года средняя номинальная начисленная зарплата в негосударственном секторе (за исключением малых предприятий) выросла с 21,7 тысячи рублей до 56,5 тысяч, или в 2,6 раза. За аналогичный период в государственном секторе средний заработок увеличился с 15,8 тысячи рублей до 39,6 тысячи, или в 2,5 раза», — говорится в статье.

Если бы за это время бизнесмены повышали зарплаты сотрудникам только на уровень инфляции, то в среднем зарплаты составляли бы 43,8 тысячи рублей, что на 22,5% ниже, чем выходит сейчас. В государственном секторе средняя зарплата составила бы 31,9 тысячи рублей, что на 19,5% ниже реального уровня.

Управляющий партнер FinExpertiza в России Нина Козлова отметила, что ежегодная индексация несет в себе риски. Люди могут почувствовать себя увереннее, ожидая роста доходов, и начнут больше тратить до реального увеличения заработка.

Индексация на уровень инфляции может оказаться не столь заметной для сотрудников, считает вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Если взять среднюю зарплату за ноябрь прошлого года в размере 46,3 тысячи рублей и проиндексировать на 3% (уровень инфляции по итогам 2019 года), то получится всего 1,4 тысячи рублей прибавки.

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков считает, что в среднем заработки на предприятиях прилично вырастут. В них зарплаты рядовых сотрудников обычно не меняются годами, в то время как члены совета директоров могут получать вознаграждение «с большим количеством нулей».