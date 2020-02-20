РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 20 фев. Глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова проверила качество питания в школе №1 и лицее №3.

В Московской области заработал проект губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Родительский контроль».

«Вчера присоединилась к группе таких родителей в школе №1 и Лицее №3. Пробовали запеканку и компот. Нам понравилось. Родители рассказали, если ребятам что-то не нравится, а такое, к счастью, случается редко, повара находят замену», – написала Иванова на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

По поручению президента РФ, школьники 1-4 классов будут питаться бесплатно. В Подмосковье эту задачу выполнят досрочно – с 1 сентября 2020 года.

«Но важно, оказывая услугу, следить за качеством. Поэтому проект «Родительский контроль» для нас – обратная связь от жителей», – подчеркнула Иванова.