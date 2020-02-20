РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. Ветеранов городского округа Мытищи наградили юбилейными медалями «75 лет Великой Победы», сообщается на сайте администрации округа.

19 февраля в Центре культуры и досуга «Марфино» прошло торжественное награждение ветеранов городского округа Мытищи юбилейной медалью «75 лет Великой Победы».

«Медали труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей вручил заместитель главы администрации городского округа Мытищи - Сергей Науменков. Поздравила ветеранов с юбилеем Великой Победы директор территориального управления «Федоскино» Елена Орлова», – говорится в сообщении.

Юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – это награда, учрежденная указом президента России в 2019 года. Эти медали символизируют дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны 1941-1945 годов.