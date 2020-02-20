РИАМО - 20 фев. Владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук обошла Елену Батурину на позиции самой богатой женщины в России, сообщает Газета.ru.



По оценке журнала Forbes, Бакальчук располагает 1,4 миллиарда долларов, тогда как состояние президента компании Inteco Management составляет 1,2 миллиарда долларов. До сих пор Батурина много лет была бессменным лидером в списке богатейших россиянок.



«Впервые Бакальчук вошла в список Forbes в 2018 году с состоянием в 600 миллионов долларов. За год ее состояние выросло почти вдвое. Резкому развитию компании способствовало снижение комиссии для партнеров с 38% до 15% и запуск центров экспертизы электронной коммерции», - говорится в сообщении.



Кроме того, Wildberries признали крупнейшим магазином в российском сегменте интернета. В прошлом году ритейлер выполнил 164 миллиона заказов, а также увеличил ассортимент и расширил сеть пунктов выдачи. В этом году Wildberries вышел и на европейский рынок.