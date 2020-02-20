РИАМО - 20 фев. Акция «Свеча памяти» пройдет в Подмосковье 22 июня, в День памяти и скорби по всему региону зажгут 300 тысяч свечей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Александр Печенегин.

«В прошлом году в городах региона выложили надписи из свечей, их было в общей сложности около 50 тысяч. В этом году рассчитываем, что в акции примут участие все муниципалитеты Подмосковья, и будет уже 300 тысяч свечей», - сказал Печенегин.

По его словам, в организации акции «Свеча памяти» примут участие более 500 волонтеров.

«Когда три года назад мы пришли с новой командой, мы перезагрузили работу, наладили взаимодействие с Главным управлением социальных коммуникаций Московской области и другими министерствами. Благодаря этому у нас появилась административная поддержка. Если раньше мы проводили акции в двух-трех городах, теперь мы можем охватить весь регион», - подчеркнул Печенегин.

История «Волонтеров Победы» началась в 2015 году, когда в России сформировали волонтерский корпус празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы помогают ветеранам, проводят благоустройство памятных мест, оказывают содействие в проведении патриотических акций. В Московской области организация действует около четырех лет.

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