РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. Сотрудники ГИБДД городского округа Мытищи провели акцию по предупреждению детского дорожного травматизма, сообщается на сайте администрации горокруга.

19 февраля сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» провели профилактический рейд «Ребенок-пассажир». Цель его – предупреждение и пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой несовершеннолетних детей.

«Рейд проводился по адресу: город Мытищи, улица Юбилейная, дом №15. В ходе его было проверено 75 автомашин, выявлено 2 нарушения правил перевозки детей в салоне автомобиля, водители были привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ», – говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, мероприятие направлено на то, чтобы выявить, сколько же нарушений допускают водители при перевозке детей без детского удерживающего устройства. Инспекторы ГИБДД не просто визуально осматривают транспортное средство на наличие специальных удерживающих устройств, но и обращают внимание на правильность их использования.

«ОГИБДД напоминает родителям, что не важно, как далеко вы отъехали от дома или что проехать предстоит небольшое расстояние. Все это не сохранит жизнь ребенку, если случится дорожно-транспортное происшествие, и он будет не в детском кресле», – добавляется в материале.