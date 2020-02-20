РИАМО (МЫТИЩИ) – 20 фев. Конкурс для жительниц Мытищ старше 50 лет «Супер-Бабушка-2020» пройдет в городском округе 10 марта, сообщается на сайте администрации горокруга.

Клуб «Активное долголетие» городского округа Мытищи приглашает активных жительниц округа 50+ принять участие в конкурсе «Супер-Бабушка-2020».

«Современные бабушки опровергают все устоявшиеся стереотипы. Несмотря на множество домашних забот, они успевают уделить внимание внукам, съездить в путешествие и на экскурсию, заняться рисованием и спортом, изучить иностранный язык и компьютер, продемонстрировать модную коллекцию одежды на подиуме и много другое. Именно это ждет конкурсанток. Жюри и зрители увидят, как они продемонстрируют свои творческие умения, сразятся в кулинарном конкурсе и интерактивных заданиях», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку по электронной почте aktivdm@mail.ru или зарегистрироваться по телефону: 8(916)831-06-15. После этого участнице будет выдано задание для подготовки.

«Количество участниц – 6! Прием заявок осуществляется до 5 марта, но может закрыться до указанной даты в связи с набранным количеством участниц», – отмечается в сообщении.

Место и дата проведения конкурса: 10 марта в 11:00, библиотека имени Дмитрия Кедрина, улица Летная, дом №14, корпус 1.