РИАМО - 20 фев. Волонтеры предложили ввести в Подмосковье традицию танцевать вальс в День Победы, предполагается, что пары во всех городах региона будут вальсировать в одно время, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Александр Печенегин.

«В этом году хотим предложить новую традицию в Подмосковье – танцевать 9 мая вальс Победы. В рамках акции на главных городских площадях в 18 часов зазвучит музыка 40-х годов XX века. Волонтеры будут танцевать вальс и обучать всех желающих», - сказал Печенегин.

Он добавил, что акция «Вальс Победы» уже проводилась в подмосковном Белоозерском. В ряде муниципалитетов региона уже выразили готовность поддержать этот флешмоб.

История «Волонтеров Победы» началась в 2015 году, когда в России сформировали волонтерский корпус празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы помогают ветеранам, проводят благоустройство памятных мест, оказывают содействие в проведении патриотических акций.

Сейчас в Московской области действуют 35 отделений движения «Волонтеры Победы», в них состоят 1,5 тысячи человек. Около 40% из них составляют школьники, 30% – студенты и выпускники вузов в возрасте до 25 лет. Остальные – люди более старшего возраста, среди них есть педагоги, домохозяйки, специалисты сферы молодежной политики, медицинские работники, рабочие заводов.