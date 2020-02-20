РИАМО - 20 фев. Подмосковных перевозчиков обязали повесить в автобусах и маршрутках объявления о возможности бесплатного проезда в случае отсутствия систем для безналичной оплаты, соответствующий законопроект в третьем чтении приняли депутаты Мособлдумы в четверг, передает корреспондент РИАМО.

Соответствующий законопроект был внесен группой депутатов фракции «Единая Россия» в связи с обращениями граждан. При входе и выходе в автобусе или маршрутке должна быть информация, что человек имеет право оплатить проезд безналичным способом. В случае же, если перевозчик не имеет такой системы, проезд должен осуществляться бесплатно, уточнил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

«Очень важный законопроект. Решение принято. Закон принят в целом», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Вид таблички и место расположения определят в профильном министерстве. После этого в кодексе об административных правонарушениях региона планируют закрепить соответствующие штрафы.

Законопроект был принят в четверг в третьем чтении.

Ранее Брынцалов рассказал, что от жителей поступают многочисленные обращения, связанные с тем, что некоторые перевозчики не принимают карту «Стрелка» и банковские карты. Кроме того, по словам Брынцалова, некоторые перевозчики игнорируют постановление правительства Подмосковья, согласно которому пассажир может ехать бесплатно, если ему отказано в оплате по безналичному расчету.

По итогам обсуждения было решено законодательно закрепить норму о том, что в автобусах и маршрутках должна быть вся информация о тарифах и возможностях оплаты. Пассажиров также должны будут информировать об их праве на бесплатный проезд, если им отказали в безналичной оплате.