РИАМО - 20 фев. Строительство школы №35 в подмосковных Мытищах отстает от графика на три месяца, поэтому власти могут расторгнуть контракт с подрядчиком, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ход работ на объекте проверили в рамках выездного совещания. Новая школа строится на Новомытищинском проспекте в центре города. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на сентябрь этого года. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров высказал претензии подрядчику.

«До сдачи объекта осталось не так много времени, поэтому первая претензия – отставание по графику на три месяца, вторая – качество исполнения работ довольно низкое плюс организация труда, на мой взгляд, тоже очень некачественно делается», - сказал Азаров.

Он добавил, что не исключено, что договор с подрядчиком расторгнут.

Во время проверки подрядчику указали на открытый внешний контур здания, незавершенные внутренние строительные работы. Сдать объект вовремя не получится, даже если привлечь дополнительных рабочих, считает Азаров.

«Сейчас количество рабочих не изменит ситуацию, потому что сама организация строительного производственного процесса говорит об очень низких способностях нашего подрядчика», - сказал глава горокруга.

В прошлом году Мытищи стали участником масштабной акции, которую провели в Подмосковье в рамках нацпроекта «Современная школа». Тогда губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт одновременному строительству 50 школ, одной из которых является мытищинская школа №35. Ее начали строить в марте 2019 года. Четырехэтажная школа будет рассчитана на 1,1 тысячи учеников.