РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Конкурс на самый вкусный блин «Блинодел» проведут 29 февраля в поселке Молодежный Подольска на празднике «Широкая Масленица», сообщается в группе «СДК Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Молодежный 29 февраля на празднике «Широкая Масленица» будет проходить конкурс на самый вкусный блин «Блинодел». Заявки на участие принимают до 12:00 28 февраля на электронную почту info@dkmol.ru или по телефону 8(496)762-42-86 со вторника по пятницу с 12:00 до 17:30», – говорится в сообщении.

Подведение итогов и награждение состоится 29 февраля в 14:30, победитель получит блинницу.

Праздник «Широкая Масленица» возле СДК «Молодежный» начнется в 12:00. В программе театрализованное представление, катание на лошадке, выступление «Цыганского табора с дрессированным медведем», беспроигрышная лотерея, горячий чай, блины, шашлыки, солдатская каша, будет работать тематическая фотозона.