РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В подмосковном Подольске разыскивают 67-летнего Александра Климова, пропавшего три дня назад, сообщается в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! Пропал Александр Климов, 1952 года рождения, поселок Быково Подольска. 17 февраля 2020 года его видели в последний раз, с тех пор местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Рост Климова 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Особые приметы: шрам на правой щеке. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синюю майку, синие спортивные штаны, коричневые ботинки, серую кепку в мелкую клетку.

Любую информацию о нем можно сообщить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев в розыске.