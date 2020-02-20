РИАМО - 20 фев. В Подмосковье проведут конкурсный отбор волонтеров для участия в проекте «Потомки победителей», участники проекта помогут провести мероприятия в честь 75-летия Победы, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Александр Печенегин.

«С 6 по 10 мая мы соберем в Красногорске 100 волонтеров – внуков и правнуков воинов, сражавшихся в Подмосковье. Для ребят организуем обучение, экскурсии по Московской области. Также рассчитываем на их помощь в проведении торжественных мероприятий в Красногорске», - сказал Печенегин.

По его словам, конкурсный отбор для участия в проекте «Потомки победителей» стартует 2 марта. Всем желающим предлагают создать видеообращение с рассказом о своем героическом предке и о том, почему они хотят присоединиться к проекту. Заявки на участие уже подали более 500 человек, в том числе из других регионов страны.

Сейчас в Московской области действуют 35 отделений движения «Волонтеры Победы», в них состоят 1,5 тысячи человек. Около 40% из них составляют школьники, 30% – студенты и выпускники вузов в возрасте до 25 лет. Остальные – люди более старшего возраста, среди них есть педагоги, домохозяйки, специалисты сферы молодежной политики, медицинские работники, рабочие заводов.

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