РИАМО - 20 фев. Участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» уже помогли десяткам жителей Подмосковья восстановить историю семьи, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области председатель регионального штаба организации Александр Печенегин.

«Волонтеры направления «Моя история» в сотрудничестве с архивами помогают жителям восстанавливать истории семьи. Они консультируют, как это сделать бесплатно. В прошлом году за помощью к ним обратились около 60 человек», - сказал Печенегин.

Он добавил, что 53 волонтера в Подмосковье прошли обучение и специализируются на направлении «Моя история».

«Волонтеры Победы» работают по шести направлениям: «Великая Победа», «Связь поколений», «Моя победа», «Наши победы», «Медиапобеда», «Моя история». В 2019 году по этим направлениям обучили около 1 тысячи волонтеров разных возрастов.

Сейчас в Московской области действуют 35 отделений движения «Волонтеры Победы», в них состоят 1,5 тысячи человек. Около 40% из них составляют школьники, 30% – студенты и выпускники вузов в возрасте до 25 лет. Остальные – люди более старшего возраста, среди них есть педагоги, домохозяйки, специалисты сферы молодежной политики, медицинские работники, рабочие заводов.