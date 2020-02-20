РИАМО - 20 фев. Спасатели помогли одинокому лебедю, который остался в замерзшем Гольяновском пруду в Москве и едва не стал жертвой ворон, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Спасателям сообщили, что на Гольяновском пруду нуждается в помощи раненый лебедь. На место направили сотрудников спасрезерва и специалиста из городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«По прибытии спасатели увидели, что по центру замерзшего пруда сидит одинокий лебедь. Лебедь не вмерз, может летать. На него пытаются напасть вороны», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при этом нельзя было достоверно сказать, что животное ранено.

Поскольку лебеди способны выжить только в водоеме с водой, экипаж спасателей принял решение сделать прорубь и таким образом дать птице доступ к воде.