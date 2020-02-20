РИАМО - 20 фев. Полицейские задержали в подмосковном Егорьевске двух жителей Воскресенска в возрасте 22 и 46 лет, которых подозревают в серии краж запчастей от самолетов, один из подозреваемых был ранее судим, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники в течение месяца незаконно проникали на территорию учебно-авиационного комплекса, расположенного на улице Бронницкая, и похищали приборы, а также блоки управления от учебных пассажирских самолетов Як-42 и ТУ-154», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Чтобы задержать преступников, была создана специальная группа. В местах возможного появления злоумышленников выставлялись засады.

Петрова добавила, что злоумышленников задержали в момент очередной кражи. В ходе обысков по местам их проживания обнаружили и изъяли часть похищенных деталей от самолетов. Остальное мужчины продали в Москве.

Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России уточнила, что установлена причастность подозреваемых к совершению четырех преступлений. Общий материальный ущерб составил около миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет.

Одного из фигурантов поместили под домашний арест, второму избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.