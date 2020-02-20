РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 фев. Пятнадцать дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пешеходов произошли в Балашихе с начала текущего года, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«На территории обслуживания отдела ГИБДД с начала года произошло 15 ДТП с участием пешеходов. В них пострадало 17 человек, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них ребенок, погибших нет. Статистика аварийности свидетельствует о том, что не все участники дорожного движения серьезно относятся к собственной безопасности», – говорится в сообщении.

Основное количество ДТП с участием пешеходов совершаются по вине водителей транспортных средств. Из 15 дорожно-транспортных происшествий 12 произошли из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов, а три – из-за перехода пешеходами проезжей части вне пешеходного перехода.

Госавтоинспекция напоминает, что безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного поведения на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.

Пешеходы и водители обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения, сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки.

С приходом зимы водителям сложнее управлять транспортным средством. Появление пешеходов на проезжей части усложняет работу водителя. В темное время суток пешеходам необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. Использование светоотражателей способствует значительному снижению аварийности на дорогах.

«Переходить проезжую часть необходимо только по пешеходным переходам и только там, где она хорошо просматривается в обе стороны. В местах, где движение регулируется светофором, необходимо строго руководствоваться его сигналами. Не выходить на проезжую часть, не убедившись, что все транспортные средства закончили проезд перекрестка», – заключается в материале.