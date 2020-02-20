РИАМО – 20 фев. Контролеры, занимающиеся проверкой проездных в Москве, за 2019 год помогли поймать четырех злоумышленников, находившихся в федеральном розыске, сотрудников, которые помогли выявить преступников, поощряют, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

«При проверке проездных документов бывают разные ситуации. Например, у преступника не было билета, контролеры попросили документы, чтобы выписать штраф, он им отказал, поэтому инспекторы связывались с сотрудниками полиции. Они, в свою очередь, установили личность и выявили, что этот человек находится в федеральном розыске. <...> За 2019 год было четыре случая с нашими инспекторами», — сказал Павлов в интервью «Москве 24».

Он отметил, что сотрудников, которые помогли выявить преступников, поощряют. Задержанные нарушители были в розыске за разбои и кражи, и инспекторы подвергли себя опасности.

Бывают также случаи нападений на контролеров. Это грозит уголовным делом, штрафом и заключением под стражу.