РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 фев. Каратистки из Королева завоевали две бронзовые медали на международном турнире, сообщается на странице городского комитета по физической культуре, спорту и туризму в Instagram.

Международный рейтинговый турнир класса G-2 «World Taekwondo President’s Cup» проходит в городе Хельсинборг в Швеции с 18 по 21 февраля.

«По итогам первых соревновательных дней две бронзовые медали на счету Елизаветы Чекановой и Марии Холодновой! Девушки представляют спортивную школу олимпийского резерва «Металлист», – говорится в сообщении.

В соревновании принимают участие более 2 тысяч атлетов со всего европейского континента. Победа в этом соревновании дает право участвовать в предстоящем чемпионате и первенстве Европы.

«Соревнования продолжаются, болеем за наших», – заключается в материале.