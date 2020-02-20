РИАМО - 20 фев. На сайте Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» с начала 2020 года зарегистрировались более 400 человек из Подмосковья, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области председатель регионального штаба организации Александр Печенегин.

«С начала 2020 года к нам присоединились более 400 человек из Подмосковья. Среди них люди разных возрастов, в том числе 50-ти и 70-ти лет. Наши ребята с ними связываются, планируют вовлекать их в деятельность движения», - сказал Печенегин.

Чтобы вступить в ряды волонтеров Победы, надо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф. Для этого следует заполнить анкету, указать фамилию, имя, отчество, город, интересы. Участники движения могут выбрать одно или несколько из шести направлений волонтерской деятельности. Например, в рамках направления «Связь поколений» добровольцы навещают ветеранов. «Великая Победа» предполагает сопровождение парадов Победы и акций «Бессмертный полк». Волонтеры направления «Моя история» в сотрудничестве с архивами помогают жителям восстанавливать истории семьи.

«По статистике более 50% россиян хотят попробовать себя в волонтерстве, но не знают, как это сделать. Многие боятся выйти из зоны комфорта. Мы даем возможность поучаствовать в одном или нескольких мероприятиях, а затем принять решение», - отметил Печенегин.

Он добавил, что в конце марта в Подмосковье пройдет семинар, в рамках которого обучение пройдут около 300 волонтеров-новичков.

В настоящее время в Московской области действуют 35 отделений движения «Волонтеры Победы». В нем состоят 1,5 тысячи человек. Около 40% из них составляют школьники, 30% – студенты и выпускники вузов в возрасте до 25 лет. Остальные – люди более старшего возраста, среди них есть педагоги, домохозяйки, специалисты сферы молодежной политики, медицинские работники, рабочие заводов.

История «Волонтеров Победы» началась в 2015 году, когда в России сформировали волонтерский корпус празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы помогают ветеранам, проводят благоустройство памятных мест, оказывают содействие в проведении патриотических акций.

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