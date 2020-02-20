РИАМО – 20 фев. Еще двое россиян заразились коронавирусом Covid-2019 на круизном лайнере Diamond Princess, который стоял на карантине у берегов Японии, сообщает в четверг РИА Новости.

О заражении граждан России сообщило посольство РФ в Японии.

«В ближайшее время их (заразившихся – ред.) доставят в больницу. Как отметили дипломаты, заболевшие чувствуют себя нормально, ярко выраженных симптомов у них не выявили», — говорится в сообщении.

Ранее коронавирус был диагностирован у одной пассажирки круизного лайнера из России.

Всего на Diamond Princess находилось 3,7 тысячи человек, их них 24 человека – россияне. Коронавирус диагностировали у 621 пассажира лайнера, двое из заболевших скончались.

Карантин на лайнере сняли 19 февраля, после этого пассажиры стали покидать Diamond Princess. Среди тех, кто сошел на берег, - шесть граждан России.

Вспышка новой коронавирусной инфекции случилась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Заболевание стало быстро распространяться, зараженные есть по всему миру. Всего заразились более 75 тысяч человек, умерли из-за заболевания свыше 2 тысяч человек. Смогли вылечиться около 16 тысяч человек.