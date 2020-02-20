РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 фев. Мастер производственного обучения домодедовского профессионального колледжа «Московия» Богдан Лютый занял 1-е место на VI открытом региональном чемпионате по стандартам WorldSkills Russia «Навыки мудрых» по компетенции «Управление локомотивом», сообщается на официальном сайте колледжа «Московия».

«По результатам конкурса места распределились следующим образом: 1-ое место – мастер производственного обучения профессионального колледжа «Московия» Лютый Богдан, 2-ое место – Клименко Валерий, 3-е место Фадеев Михаил мастера производственного обучения Наро-Фоминского техникума», – говорится в сообщении.

VI открытый региональный чемпионат по стандартам WSR «Навыки мудрых» по компетенции «Управление локомотивом» прошел в колледже «Московия» 18 и 19 февраля.