РИАМО - 20 фев. Участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» будут использовать видеозаписи с ветеранами в исторических квестах, первая игра с применением этой технологии пройдет в Подмосковье в марте, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области председатель регионального штаба организации Александр Печенегин.

«В этом году благодаря старту проекта «Банк памяти» мы будем использовать в квестах видеозаписи с ветеранами. Так с помощью цифровых технологий настоящие участники исторических событий смогут стать ведущими игровых «станций» для школьников», - сказал Печенегин.

По его словам, впервые видеоролики с ветеранами используют в марте, когда пройдет исторический квест, посвященный вкладу Московской области в Великую Победу. В игре примут участие все муниципалитеты региона.

«Еще один исторический квест пройдет 12 апреля в Звездном городке. Он будет посвящен отечественной авиации и космонавтике. В игре примут участие 700 человек со всего Подмосковья», - добавил Печенегин.

В подмосковном отделении движения «Волонтеры Победы» действует команда разработчиков квестов. Они создают порядка 15 игр ежегодно.

Проект «Банк памяти» запустили в Подмосковье в январе 2020 года. В его рамках волонтеры создают видеозаписи с воспоминаниями ветеранов и членов их семей, оцифровывают их документы и фотографии военных лет. Затем истории ветеранов сверяют с архивами и создают на их основе единый реестр данных.