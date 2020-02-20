РИАМО - 20 фев. В праздничные выходные в Москве и Подмосковье ожидаются небольшие осадки, сильный ветер и не по-зимнему высокая температура, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«К сожалению, наиболее неблагоприятная погода ожидается именно 23 числа, потому что мы будем под влиянием атлантического циклона. Погода будет облачная, ветреная и с осадками», - сказала Позднякова.

По ее словам, в субботу температура воздуха в Москве составит плюс 1 – плюс 3 градуса, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем ожидается усиление юго-западного ветра, его порывы могут достигать 12-14 метров в секунду.

«23 числа погода облачная, временами осадки. Это может быть мокрый снег, и не исключено, что восстановится небольшой снежный покров. Температура в ночные часы в Москве минус 1 – плюс 1 градус, по области до минус 4 градусов. Погода будет довольно ветреная, порывы могут достигать 14-17 метров в секунду. Поэтому будет ощущение, что на улице стало значительно холоднее. Днем ветер сохранится (14-17 метров в секунду), температура - плюс 1 – плюс 3 градуса», - добавила Позднякова.

Она отметила, что в понедельник, 24 февраля, погода будет облачная с прояснениями, ожидаются небольшие осадки. Температура изменится слабо и остается существенно выше климатической нормы.

«Температура будет соответствовать либо концу марта, либо первым числам апреля», - уточнила Позднякова.