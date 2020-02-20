РИАМО – 20 фев. В Москве за 2019 год выявили 11 тысяч случаев нелегальной торговли на транспортно-пересадочных узлах и рядом с ними, самые проблемные места – это железнодорожные вокзалы и рынки, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

«В прошлом году нас наделили полномочиями по администрированию незаконной торговли на ТПУ, а также в 50-метровой зоне от них. Штраф для физических лиц – пять тысяч рублей, а для ИП и юрлиц он кратно больше. При этом в 90% случаев торгуют именно обычные граждане», — сказал Павлов в интервью «Москве 24».

Он отметил, что самыми проблемными местами являются вокзалы, рынки, ТПУ, к примеру, «Выхино». Однако ситуация уже улучшилась по сравнению с тем, что было два года назад.

Павлов подчеркнул, что систематически проводятся рейды с МВД и городскими управами. При этом инспекторы ходят в форме, их заметно издалека, поэтому многие нелегалы успевают скрыться. Но за 2019 год удалось поймать 11 тысяч продавцов.