РИАМО - 20 фев. Благотворительную акцию «Красная гвоздика» проведут в Подмосковье с 1 мая по 22 июня, собранные пожертвования направят на оказание помощи ветеранам войн, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Александр Печенегин.

«В этом году акция («Красная гвоздика» - ред.) пройдет с 1 мая по 22 июня и будет расширена. Она коснется не только ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, но и ветеранов афганской и чеченских войн», - сказал Печенегин.

По его словам, собранные пожертвования позволят приобрести ветеранам лекарства, оплатить им санаторное лечение и другие медицинские услуги.

Акция «Красная гвоздика» проводится ежегодно благотворительным фондом «Память поколений» совместно с «Волонтерами Победы». В ее рамках среди россиян организуют сбор пожертвований в помощь ветеранам. Участники акции получают значки с изображением цветка. В 2019 году в Подмосковье на вырученные средства купили 12 слуховых аппаратов для ветеранов Великой Отечественной войны.

История «Волонтеров Победы» началась в 2015 году, когда в России сформировали волонтерский корпус празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы помогают ветеранам, проводят благоустройство памятных мест, оказывают содействие в проведении патриотических акций.