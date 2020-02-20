РИАМО - 20 фев. На Минском шоссе произошла авария с участием грузового автомобиля, в результате происшествия пострадали шесть человек, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«58-ой километр Минского шоссе. Произошло столкновение двух транспортных средств: грузовой автомобиль Volvo и легковой ВАЗ. В результате шесть человек пострадали», - рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, среди пострадавших были пассажиры легкового автомобиля. На месте аварии работают сотрудники ДПС и скорой помощи.

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