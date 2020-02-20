РИАМО - 20 фев. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные спортивным комплексом «Мещера» в отношении ООО «Ирина» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Учреждение заключило с обществом контракт на приобретение и установку модульного здания входной группы и раздевалок для мини-футбольного поля в тентовом покрытии для нужд МУ «Спортивный комплекс «Мещера», — говорится в сообщении.

В связи с нарушением ООО «Ирина» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Ирина» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.