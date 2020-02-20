РИАМО - 20 фев. Компания «О`Кей» выплатила штраф в 2,5 миллиона рублей за навязывание невыгодных условий и ограничение допуска на рынок поставщика кондитерских изделий, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Управлением в отношении ООО «О`Кей» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в части установления поставщику требований о пересмотре ранее согласованных цен на поставляемые товары в сторону уменьшения под угрозой прекращения договорных отношений между сторонами в случае непринятия предложения об уменьшении цены», — говорится в сообщении.

Комиссия УФАС решила, что ООО «О`Кей» нарушило закон о торговле, компании выдали обязательное для исполнения предписание.

На основании указанного решения в отношении ООО «О`Кей» было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа.

Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России, после чего ООО «О`Кей» оплатило административный штраф в размере 2,5 миллионов рублей.