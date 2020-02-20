РИАМО - 20 фев. Дополнительные отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» появятся в апреле в пяти муниципалитетах Подмосковья, расширение корпуса позволит участникам движения лично поздравить каждого ветерана с 9 Мая, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области председатель регионального штаба организации Александр Печенегин.

«В этом году (в составе движения – ред.) 35 отделений. В апреле откроем еще пять: в Можайском городском округе, округах Ивантеевка, Мытищи, Королев, Солнечногорск», - сказал Печенегин.

Он добавил, что с помощью новых участников волонтерам удастся лично поздравить с 75-летием Победы каждого ветерана. В настоящее время в Московской области проживают порядка 4 тысяч участников Великой Отечественной войны.

«Мы стараемся каждый раз придумывать что-то новое. Когда мы только начинали, дарили покупные открытки и конфеты. Потом воспитанники детских садов рисовали поздравительные картинки и мастерили поделки для ветеранов. Хочу отметить, что движение «Волонтеры Победы» не финансируется. Поэтому мы не отказываемся от помощи спонсоров», - подчеркнул Печенегин.

По его словам, присоединиться к поздравлениям могут даже небольшие предприятия. Например, салоны красоты могут сделать ветеранам бесплатные стрижки и укладки.

В 2019 году «Волонтеры Победы» запустили акцию «Ветеран живет рядом». В ее рамках участники движения 5 и 21 числа каждого месяца навещают ветеранов. По словам Печенегина, волонтеров хватает, чтобы посетить каждого ветерана хотя бы один раз в месяц.

В настоящее время 1,5 тысячи жителей Московской области являются участниками движения «Волонтеры Победы». История организаций началась в 2015 году, когда в России сформировали волонтерский корпус празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.