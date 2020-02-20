РИАМО - 20 фев. В Кремле наградили выпускников столичных кадетских классов 2019 года, которые отличились в учебе, спорте, общественной и школьной жизни, а также поступили в ведущие российские вузы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Подросткам вручили благодарственные письма от столичного градоначальника.

«Первые кадетские классы открылись в Москве в сентябре 2014 года, и вот сегодня мы с гордостью награждаем выпускников. Приятно видеть, что кадетское движение Москвы развивается и привлекает в свои ряды все больше энергичных и талантливых ребят», - сказал на церемонии руководитель столичного департамента образования и науки Исаак Калина.

Он отметил, что в настоящее время в Москве насчитывается более 20 тысяч кадет, набор в кадетские классы проводится более чем в 200 городских школах.

Церемония награждения дала старт VI городскому форуму кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!», на который в Государственном Кремлевском дворце собрались 5 тысяч кадет, а также их родители, педагоги, ветераны, герои России, депутаты Мосгордумы.

На форуме юные кадеты представили свои школы и прошли посвящение. Кроме того, для ребят в фойе Кремлевского дворца организовали образовательную выставку и интерактивные зоны.

В этом году форум кадетского образования посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.