РИАМО - 20 фев. Порядка 20 новых школьных отрядов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» появятся в Подмосковье в 2020 году, с начала года созданы отряды в Кашире, Лобне и Шатуре, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области председатель регионального штаба организации Александр Печенегин.

«В Московской области действуют более 20 школьных отрядов. В этом году уже открыли три: в Кашире, Лобне и Шатуре. Планируем, что к концу года их будет около 40», - сказал Печенегин.

Он добавил, что для участников школьных отрядов создают тематические квесты и командные интеллектуальные игры «РИСК». В основном они рассчитаны на ребят старше 14 лет, но существуют адаптированные варианты для учащихся начальных классов.

«Такие интерактивные занятия – хорошая альтернатива урокам истории. Одно дело, когда учитель рассказывает материал, совсем другое – когда в класс приходит волонтер чуть старше ребят и ведет «Урок мужества» или «Урок памяти». Такая информация воспринимается иначе», - отметил Печенегин.

По его словам, школьные отряды привлекают и к работе с ветеранами. Перед этим волонтеры обязательно проходят обучение.

В настоящее время в Московской области действуют 35 отделений движения «Волонтеры Победы». В нем состоят 1,5 тысячи человек. Около 40% из них составляют школьники, 30% – студенты и выпускники вузов до 25 лет. Остальные – люди более старшего возраста, среди них есть педагоги, домохозяйки, специалисты сферы молодежной политики, медицинские работники, рабочие заводов.

История «Волонтеров Победы» началась в 2015 году, когда в России сформировали волонтерский корпус празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы помогают ветеранам, проводят благоустройство памятных мест, оказывают содействие в проведении патриотических акций.