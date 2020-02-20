РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. В Красногорске 20 и 21 февраля проходит региональный этап всероссийской олимпиады профмастерства, в мероприятии примут участие более 60 студентов образовательных организаций Подмосковья, сообщила «РИАМО в Красногорске» ведущий редактор Красногорского колледжа Лариса Шкиль.

Региональный этап олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей «Информатика и вычислительная техника» пройдет на базе IT-колледжа в Красногорске.

«В Красногорск приедут более 60 учащихся из 31 образовательных учреждений Московской области. Это победители и призеры начального этапа олимпиады», – сообщила Шкиль.

Участникам предстоит выполнить теоретические и практические задания. Кроме того, студенты и сопровождающие их педагоги ознакомятся с работой Красногорского колледжа, для них проведут экскурсию по учебному заведению.

Соревнования пройдут в IT-колледже, расположенном по адресу: Красногорск, Ильинское шоссе, дом №13.

«Победитель и призеры регионального этапа олимпиады станут претендентами на участие во всероссийском этапе, который пройдет в Казани с 20 по 24 апреля», – заключила Шкиль.