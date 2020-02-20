РИАМО – 20 фев. Меньше чем через месяц после открытия выставку «Любовь Орлова. «Она родилась в Звенигороде» в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее посетили более 900 человек, сообщил РИАМО заместитель директора музея по научной работе Дмитрий Седов.

«Выставка продлится до 22 марта. Она начала работу 28 января, и с момента открытия ее посетили свыше 900 человек. В книге отзывов посетители оставили множество положительных слов», - сказал Седов.

Он также добавил, что музей готов предоставить свои экспонаты другим культурным площадкам для демонстрации при наличии от них заявок. По окончании работы экспонаты выставки вернутся в хранилища музея.

На выставке «Любовь Орлова. «Она родилась в Звенигороде» представлены фотографии, документы, украшения и многие другие личные вещи, принадлежавшие знаменитой актрисе Любови Орловой и ее мужу - режиссеру Григорию Александрову. Открытие экспозиции посвятили 100-летнему юбилею Звенигородского музея.