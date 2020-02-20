РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. В подмосковном Красногорске могут построить здание трикотажной мануфактуры площадью 4 тысячи квадратных метров, где будут производить детские носки и колготки, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В министерстве жилищной политики Московской области выдано разрешение на строительство административно-производственного здания трикотажной мануфактуры в городе Красногорске в районе Ильинского тупика», – говорится в сообщении.

Застройщик объекта – ООО «Красногорская трикотажная мануфактура». На фабрике производят детские чулочно-носочные изделия с 2004 года.

«Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Строительство здания необходимо компании с целью расширения объемов производства», − отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Возведение объекта площадью 4 тысячи квадратных метров позволит создать 60 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей.