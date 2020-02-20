РИАМО - 20 фев. Посетители в белой одежде смогут бесплатно пройти в Московский зоопарк в Международный день полярного медведя, в честь праздника для всех гостей зоосад подготовил квест, лекцию и мастер-класс, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Вход в Московский зоопарк будет бесплатным 27 февраля в честь Международного дня полярного медведя. Посетить экспозицию зоосада, не покупая билет, смогут гости в белой одежде. Для того чтобы принять участие в акции «Хочу быть как белый медведь», нужно надеть не менее трех белых вещей, например, куртку, шапку и кроссовки», - говорится в сообщении.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова уточнила, что на одежде могут быть яркие принты, но основной цвет вещей должен быть белым.

«Самые креативные посетители могут прийти в костюме полярного медведя, чтобы попасть на территорию бесплатно и принять участие в празднике. В Международный день полярного медведя в зоопарке пройдут показательные кормления животных, интерактивный квест, лекция и мастер-класс по рисованию. Мероприятия будут проходить с 11:45 до 20:30», — отметила Акулова.

Интерактивный квест «Соседи белого медведя» стартует в 12:45. Посетителям расскажут о животных, которые обитают на Крайнем Севере. С 12:00 до 16:00 можно будет посмотреть показательные кормления полярных медведей, росомахи и северных морских котиков.

Кроме того, с 12:00 до 15:00 около вольера белых медведей для детей пройдет мастер-класс по рисованию этих животных. В 19:30 в открытом лектории у главного входа в зоопарк можно будет посетить лекцию о жизни белых медведей и их детенышей в суровых условиях арктической пустыни.