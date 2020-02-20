РИАМО - 20 фев. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» составит для подмосковных городов методические рекомендации по празднованию 9 Мая, чтобы придать этому дню дополнительную значимость, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области председатель регионального штаба организации Александр Печенегин.

«В этом году мы планируем разослать муниципалитетам методические рекомендации движения «Волонтеры Победы» о том, как праздновать 9 Мая. Мы хотим уйти от традиций с солдатской кашей, дискотекой и фейерверками. Наша цель – придать дополнительную значимость празднику», - сказал Печенегин.

Он пояснил, что волонтеры готовы разработать тематические квесты и командные интеллектуальные игры «РИСК» для каждого города Подмосковья с учетом его истории. Также участники движения предлагают организовать военные выставки и интерактивные программы с участием реконструкторов.

Кроме того, в ходе акции «Георгиевская ленточка» волонтеры планируют вручать жителям Подмосковья листовки, призывающие использовать символы Победы по назначению.

«Мы против того, чтобы георгиевские ленточки крепили на лобовое стекло или дворники автомобиля, сумки и даже бутылки с алкоголем! Конечно, волонтеры ничего запрещать не могут, но мы призываем задуматься и для себя решить, как этот символ использовать», - отметил Печенегин.

Традиционная патриотическая акция «Георгиевская ленточка» стартует в конце апреля. Волонтеры планируют раздать более 0,5 миллиона ленточек.

История «Волонтеров Победы» началась в 2015 году, когда в России сформировали волонтерский корпус празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы помогают ветеранам, проводят благоустройство памятных мест, оказывают содействие в проведении патриотических акций.