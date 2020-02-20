РИАМО - 20 фев. Впервые в Москве лабораторный комплекс городской клинической больницы №67 имени Л.А. Ворохобова стал обладателем международного медицинского сертификата качества, данный комплекс входит в тройку лидеров лучших лабораторных служб города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Крупнейший в Москве лабораторный комплекс городской клинической больницы №67 имени Л.А. Ворохобова первым в системе столичного здравоохранения получил международный медицинский сертификат качества. <…> Речь идет об оценке действий специалистов лаборатории на всех этапах работы — от подготовки пациентов к проведению исследований до сообщения результатов», - говорится в сообщении.

Эксперты международного центра сертификации DQS CFS из Германии подтвердили, что лабораторный комплекс больницы Ворохобова соответствует высоким стандартам лабораторной диагностики.

Главный врач больницы №67 имени Л.А. Ворохобова Андрей Шкода отметил, что данный комплекс входит в тройку лидеров лучших лабораторных служб столицы.

«Он включает в себя централизованную клиническую лабораторию и первую в России автоматизированную лабораторию микробиологии. В сутки здесь можно проводить более 70 тысяч исследований, а в прошлом году на базе лаборатории было выполнено более 18,7 миллиона исследований», — добавил Шкода.

Центр лабораторной диагностики ГКБ №67, расположенный на северо-западе Москвы, был открыт в 2014 году. Туда поступают анализы из отделений больницы, а также из городских медицинских учреждений, расположенных в трех округах: Северо-Западном, Западном и Северном. Одновременно лабораторная служба может проводить 500 видов исследований.

Кроме того, лабораторный комплекс оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. Здесь работает первая в России полностью автоматизированная микробиологическая лаборатория. В среднем срок готовности лабораторных исследований в ГКБ №67 составляет от одного часа до пяти дней в зависимости от сложности анализа.