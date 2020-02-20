РИАМО - 20 фев. В 2019 году группа компаний «МИЦ» аккумулировала на эскроу-счетах 5,5 миллиардов рублей по проектам строительства трех жилых комплексов в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В ТиНАО инвестор строит жилые комплексы «Цветочные поляны», «Кленовые аллеи» и «Южное Бунино». В июле прошлого года застройщик полностью перешел на работу в рамках проектного финансирования. Сейчас средства дольщиков находятся на специальных счетах в банках.

«Успешный переход инвесторов на финансирование через эскроу-счета во многом связан с качественной подготовительной работой. <…> Сегодня это позволяет инвесторам демонстрировать результат своей работы, а гражданам почти без рисков вкладываться в покупку недвижимости», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

С июля 2019 года сделки по покупке квартир в новостройках заключаются с привлечением эскроу-счетов. Покупатель перечисляет деньги не застройщику, а на спецсчет в банке, где средства будут храниться до тех пор, пока застройщик не сдаст дом в эксплуатацию и пока дольщики не оформят право собственности на квартиры. Только после этого стройкомпания получит доступ к деньгам.