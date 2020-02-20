РИАМО - 20 фев. Один человек погиб, и один пострадал в результате дорожной аварии на Московской кольцевой автодороге в четверг, из-за ДТП движение на участке трассы было затруднено, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Сегодня в 04:30 на 7-м километре МКАД (внешняя сторона) произошло столкновение двух транспортных средств. Предварительно в ДТП один человек пострадал, и один человек погиб», - говорится в сообщении.

Из-за аварии движение на указанном участке трассы было затруднено. На место выезжали сотрудники ДПС.