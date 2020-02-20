РИАМО - 20 фев. Арбитражный суд города Москвы запретил таксомоторным компаниям «Евро логистик», «Автотранс» и «Бренд» заниматься перевозкой пассажиров, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Московской административной дорожной инспекции.



«Такое решение суд принял после того, как МАДИ выявила, что компании не контролировали прохождение водителями медосмотров, а также техническое состояние автомобилей. Из-за этого водители нередко попадали в ДТП, в том числе с участием пассажиров», - сказал собеседник агентства.



Он напомнил, что каждый водитель такси обязан проходить медицинский осмотр перед выездом, а автомобили должны быть в исправном состоянии.



Кроме этого, таксомоторным компаниям нельзя принимать на работу водителей без необходимого стажа и квалификации, а с уже трудоустроенными водителями нужно регулярно проводить инструктаж по безопасности дорожного движения. Несоблюдение этих требований повышает риск аварий.



«МАДИ призывает таксистов неукоснительно соблюдать ПДД и правила перевозки пассажиров. Сообщить о нарушениях в сфере такси можно по номеру МАДИ: +7 (495) 540-76-56», - заключил представитель пресс-службы.