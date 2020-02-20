РИАМО - 20 фев. Более 30 миллионов пассажиров воспользовались электробусами в Москве с момента их запуска в сентябре 2018 года, всего в городе курсируют 300 электробусов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Электробусы перевезли более 30 миллионов пассажиров с момента начала работы на городских маршрутах в сентябре 2018 года. Каждый день ими пользуются более 160 тысяч москвичей и гостей столицы», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов отметил, что на данный момент 300 электробусов ездят по двадцати направлениям на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города.

«Электробусы регулярно запускают на новых направлениях. В январе они впервые вышли на ночной маршрут Н3. <…> Планируем, что к концу года их количество увеличится до 600», — добавил Ликсутов.

Инновационный транспорт поставляют в Москву только российские автопроизводители, которые отвечают за полную функциональность машин и зарядных станций в течение 15 лет.

Электробус вмещает 85 пассажиров, в нем не менее 30 посадочных мест. Низкий уровень пола, накопительная площадка и пандус делают этот вид транспорта удобным и для маломобильных граждан. В салоне есть системы климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны, и работает бесплатная сеть Wi-Fi.