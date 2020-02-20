РИАМО - 20 фев. Сервис «Социальный навигатор» департамента труда и социальной защиты населения Москвы получил ежегодную премию Digital Communications Awards в номинации «Внешняя коммуникация», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Социальный навигатор» был запущен в 2019 году на официальном сайте департамента. Ежемесячно с помощью интерактивного навигатора свыше 15 тысяч человек находят нужные социальные услуги.

«Москва — добрый город, здесь делается очень много хороших дел. Все эти добрые дела мы собрали на сайте департамента труда и социальной защиты населения в нашем «Социальном навигаторе». Здесь можно найти бесплатные услуги для москвичей от государства, некоммерческих организаций и даже от бизнеса. Мы — площадка, где все добрые дела города собраны в одном месте», — отметила начальник управления информационной политики и коммуникаций департамента труда и соцзащиты населения Москвы Наталья Цымбаленко.

Премия Digital Communications Awards вручается с 2013 года. Она учреждена в целях распространения значимых достижений в области digital-коммуникаций и продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов.