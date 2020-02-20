РИАМО – 20 фев. В 2020 году сеть Wi-Fi в метро будет полностью модернизирована, старое оборудование в тоннелях заменят на базовые станции последнего поколения, что позволит увеличить среднюю скорость интернета в подземке, сообщил РИАМО представитель пресс-службы оператора «МаксимаТелеком».

«Новое оборудование повысит среднюю скорость интернета в час пик. Даже при максимальной загрузке вагона пассажиры смогут комфортно пользоваться сервисом. Также снизятся задержки сети, повысится стабильность ее работы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ближайшее время запланировали улучшение радиопокрытия за счет установки дополнительных базовых станций в местах, где скорость сети обычно снижается.

Собеседник агентства уточнил, что в 2019 году к сети Wi-Fi в метро Москвы совершалось порядка 2,3 миллиона подключений в день. Чаще Wi-Fi в подземке пользуются женщины — 65% пользователей.

Чаще всего пассажиры метро посещали такие ресурсы, как WhatsApp, Facebook, «ВКонтакте», YouTube, Viber, Rambler, «Одноклассники», Матч ТВ, Twitter и AliExpress.

Бесплатную сеть Wi-Fi в метро развернули 5 лет назад. Проект реализовали по программе государственно-частного партнерства.