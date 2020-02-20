РИАМО - 20 фев. Праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества пройдут на ВДНХ в столице 22 и 23 февраля, жители и гости города смогут узнать много интересных фактов из истории военного дела в России, а также посетить тематические лекции и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В честь праздника 22 и 23 февраля на ВДНХ пройдут концерты, спектакли, лекции и экскурсии. Программа получила название «Защитник Отечества сквозь века». Гости увидят, как выглядело снаряжение военнослужащих в разные эпохи, познакомятся с устройством старинной оружейной кузницы и смогут поучаствовать в мастер-классах от исторических реконструкторов», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Мероприятия будут проходить в разных локациях, в частности, у арки главного входа ВДНХ, перед центром океанографии и морской биологии «Москвариум», в центре славянской письменности «Слово», а также в парке «Россия — моя история» и павильоне «Рабочий и колхозница».

Так, около арки главного входа 23 февраля гости смогут узнать, как выглядели защитники родины в разные эпохи. Все пришедшие увидят экспонаты от кольчуг богатырей Древней Руси до современного армейского обмундирования.

В День защитника Отечества на Северной петле реконструируют сражение дружины русских князей. Площадка «Петровская эпоха» откроется перед «Москвариумом». Здесь же гости и жители столицы смогут принять участие в мастер-классах по созданию лодок и такелажному делу.

22 февраля все желающие смогут посетить бесплатную мультимедийную выставку «Георгиевская слава России», которая откроется на территории парка «Россия — моя история».

Кроме того, 23 февраля между фуд-кортом и павильоном №64 «Оптика» откроется выставка пожарных машин и другой спецтехники российских спасателей. С 12:00 до 15:00 можно будет перекусить на военно-полевой кухне.

«Завершится праздник большим бесплатным концертом группы Real Jam в лектории павильона «Рабочий и колхозница». <…> В 21:00 на ВДНХ запустят праздничный салют. Лучше всего его будет видно в районе павильона «Рабочий и колхозница», Северного сквера и Октябрьской площади», - заключается в материале.